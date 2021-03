De oude PSD-veerboot Koningin Emma komt terug naar Zeeland. Het schip, dat nu Estrella heet en dienst doet als sportvisboot in Scheveningen, is daarmee gered van de sloop. Het schip krijgt een nieuwe bestemming en gaat onder meer als bed and breakfast gebruikt worden. Het is de bedoeling dat de stoomboot in het Scheldekwartier in Vlissingen komt te liggen.

De website van PSDnet houdt herinneringen aan de Provinciale Stoomboot Diensten levend en heeft zich ingezet voor de terugkeer van het schip. PSDnet heeft investeerders bereid gevonden om te investeren in onder andere een bed and breakfast en kleinschalige horeca.

Bij de gemeente Vlissingen is een aanvraag ingediend voor een ligplaats in het Scheldekwartier. De boot werd daar in 1933 gebouwd en is het oudste nog varende schip dat op de Scheldewerf in Vlissingen gebouwd is. Het schip voer in 1965 voor het laatst voor de PSD: tussen Kats en Zierikzee.

Verwacht wordt dat de Koningin Emma binnen enkele weken op eigen kracht terugkeert naar Zeeuwse wateren. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Als ze er eenmaal is, dan zal ze eerst gerestaureerd en gerenoveerd worden.