De politie doet woensdag voor de tweede dag op rij onderzoek in en om de woning van de 44-jarige S.H. aan de Markt in Aardenburg. H. wordt verdacht van de moord op Ichelle van de Velde uit Oostburg. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om "nader sporenonderzoek".

Bij de garageboxen naast het huis van de verdachte zijn dinsdag zwarte schermen neergezet, die het zicht op het onderzoek belemmeren. Uit de achtertuin werd water weggepompt. Wat het OM precies zocht, is niet bekend. Ook zwijgt het OM over de reden van het onderzoek.

Het lichaam van Van de Velde werd afgelopen weken in delen gevonden in het Uitwateringskanaal bij Retranchement. Volgens de politie lag ze daar niet toen ze medio december als vermist werd opgegeven. Waar ze in de eerste weken na haar vermissing was, wordt nog onderzocht.

H. werd drie weken geleden, nog voor de vondst van het lichaam, in haar huis aangehouden. Vorige week werd haar voorarrest met negentig dagen verlengd.