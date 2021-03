Vijftig kunstenaars doen dit jaar mee aan de Kunstroute Graauw. Het evenement maakt alsnog een doorstart, op een creatieve manier: de kunstroute gaat digitaal.

Kunstroute Graauw is al jaren een geliefd evenement in april, waarbij honderden mensen naar het dorp komen om naar het werk van schilders, beeldhouwers, fotografen, dansers, muzikanten en andere kunstenaars te kijken. Tijdens de laatste editie in 2019 verwelkomde het dorp tweeduizend bezoekers.

Rita Jaberg maakte begin vorig jaar bekend dat ze zou stoppen met de organisatie en niet lang daarna nam een nieuwe groep het stokje over. Corine Kisling, Inge de Belder en Jos Buijsrogge uit Graauw moesten noodgedwongen een jaar overslaan vanwege het coronavirus, maar wilden dit jaar sowieso een "bescheiden poging tot doorstart doen".

Met een beperkt aantal deelnemers was het plan. Begin dit jaar werden kunstenaars verzocht om bij aanmelding ook foto's en een video van eigen werk op te sturen, zodat er in het slechtste geval een virtuele kunstroute zou komen.

Omdat de coronamaatregelen langer duren dan verwacht en er te veel onzekerheden zijn, heeft de organisatie de knoop nu doorgehakt: er komt voor de tweede keer geen fysieke kunstroute in april, maar wel een virtuele editie met vijftig deelnemers. De kunstroute komt in april op de Facebook-pagina van Kunstroute Graauw te staan en kan gedeeld worden.