Een olietanker van 230 meter lang is dinsdag vastgelopen op de Westerschelde. Het gevaarte raakte plots stuurloos, waarna de kapitein het anker uitgooide om niet op drift te raken.

De olietanker Okyroe kwam van Antwerpen en liep ter hoogte van Waarde vast. Waardoor de tanker stuurloos raakte, is nog onduidelijk. Het gaat vermoedelijk om een technisch mankement.

Het schip is geladen met olie en was onderweg naar Lagos. Drie sleepboten liggen bij het schip. Ze brengen de tanker naar de ankerplaats Everingen, tussen Borssele en Ellewoutsdijk. Daar wordt het geïnspecteerd.

Volgens Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat is de situatie onder controle. "Het schip kon niet terug naar Antwerpen. Daarom wordt het naar Everingen gebracht." Er is volgens hem geen olie in het water gelekt.

De Okyroe vaart onder de vlag van de Marshalleilanden. De tanker is 230 meter lang en 30 meter breed.