Aan de Postweg in het Zeeuwse Lewedorp is dinsdagochtend het lichaam van een man aangetroffen in een vijver. Na een eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat er geen misdrijf in het spel is.

Het lichaam werd rond 8.30 uur aangetroffen in de vijver in het centrum van het dorp, bij de T-splitsing van de Postweg en de Korenweg. De politie zette de omgeving af en startte een onderzoek.

De politie meldde in de loop van de ochtend dat niets erop wijst dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Het lichaam van de man is naar een mortuarium gebracht, waar nog verder onderzoek wordt gedaan.