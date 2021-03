De Zeeuwse ziekenhuizen in Goes en Terneuzen benadrukken maandag dat het geen enkele zin heeft om te bellen voor een vaccinatie tegen het coronavirus, een ander vaccin of de vaccinatievolgorde van mensen met een verhoogd medisch risico.

"We snappen dat er vragen zijn over het vaccineren van medische risicogroepen. De GGD, het ziekenhuis, de huisartsen en specialisten kunnen deze vragen nog niet beantwoorden. Het heeft dus geen zin om nu contact op te nemen", aldus het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en ZorgSaam in Terneuzen in een gezamenlijke verklaring.

De GGD, ziekenhuizen of huisartsen zijn gebonden aan de landelijke vaccinatiestrategie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt wie, wanneer en voor welk vaccin aan de beurt komt.

"Gezien de huidige schaarste van de vaccins is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccinatiemoment, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen het coronavirus. GGD's, specialisten en huisartsen kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of met een ander vaccin laten vaccineren", aldus beide Zeeuwse ziekenhuizen.