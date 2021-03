Studio A58 in Middelburg wordt de derde priklocatie in Zeeland. Het complex ligt vlak langs de rijksweg en is behalve met de auto ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

In de hal zijn in totaal acht prikstraten gemaakt. De eerste daarvan is maandag opengegaan. Momenteel worden alleen 80-plussers en zorgpersoneel uitgenodigd. "Afhankelijk van het type zorgpersoneel en hoe snel mensen een afspraak hebben gemaakt, gaat het om zowel de eerste als de tweede vaccinatie", aldus Lotte Rijk van GGD Zeeland.

De volgende groep die wordt gevaccineerd, zijn mensen van 75 tot 80 jaar. "We verwachten dat die mensen vanaf 9 maart worden uitgenodigd", vertelt Rijk. "Medewerkers in de wijkverpleging kunnen sinds vorige week ook een afspraak maken, mits ze een uitnodiging van de werkgever hebben ontvangen."

De priklocatie in Middelburg is na de Zeelandhallen in Goes en het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen de derde locatie in Zeeland. De GGD probeert zo dicht mogelijk in de buurt waar mensen wonen, te vaccineren. "We willen dat Zeeuwen zo min mogelijk hoeven te rijden. Tegelijkertijd moeten we kijken naar de balans om het beschikbare vaccin zo efficiënt mogelijk in te zetten, zowel qua logistiek als personeel."

De opening van de locatie in Middelburg verliep maandagochtend soepel. "Er is voldoende personeel. We denken vanaf half april op te gaan schalen, omdat we verwachten dat er dan meer vaccins beschikbaar zijn. Het blijft een zoektocht naar personeel, maar we krijgen het allemaal wel rond. We werken daarvoor goed samen met de ziekenhuizen, huisartsen en apothekers."