De rechtbank in Middelburg heeft M.B. uit Almere maandag toch veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. Dat was onverwacht, omdat de officier van justitie twee weken geleden nog vrijspraak had geëist vanwege gebrek aan bewijs.

De zaak draait om de dood van Vlissinger Joost van der Linden. De rechtbank heeft zich de afgelopen weken opnieuw gebogen over de dood van de Zeeuw, die in 2010 in een woning in Vlissingen werd gewurgd met een USB-kabel.

Zowel M.B. als zijn vriendin I.H., die destijds op het bewuste adres woonde, was daarbij aanwezig. I.H. werd eerder onherroepelijk vrijgesproken.



De vader en stiefmoeder van Van der Linden hadden de zaak via een zogenoemde artikel 12-procedure aanhangig gemaakt bij het Hof, omdat ze wilden dat er iemand verantwoordelijk zou worden gehouden voor de dood van hun zoon.