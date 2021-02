Een twintigjarige man is vrijdagavond aangehouden door de politie in Vlissingen voor het bezit van een zak vol henneptoppen.

Agenten waren op zoek naar een gestolen motor en hadden informatie dat deze mogelijk op de Jan Vermeerlaan in Vlissingen stond. Bij het schuurtje van de woning vonden ze de twintigjarige verdachte.

De agenten vroegen of ze in het schuurtje mochten kijken, waar een zak met henneptoppen aangetroffen werd. De man is direct aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De henneptoppen en een stuk illegaal vuurwerk zijn in beslag genomen.