Een zesjarig jongetje is overleden nadat hij woensdagmiddag in een vijver was gevallen aan de Beneluxstraat in Sas van Gent. Dat bevestigt de politie.

De hulpdiensten kregen woensdag rond 15.50 uur een melding dat een kind onder water was verdwenen. Brandweerlieden vonden het jongetje en hebben hem naar de kant gebracht.

Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffertje ontfermd, in afwachting van de traumahelikopter. Daarna werd de jongen in zorgwekkende toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij later overleden.