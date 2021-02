Zeeland heeft in de laatste drie maanden van 2020 minder buitenlandse toeristen getrokken, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal liep het aantal buitenlandse gasten in Zeeland ten opzichte van 2019 met 70 procent terug tot 83.000.

Ook het aantal Nederlandse toeristen op de Zeeuwse vakantieparken, hotels en B&B's daalde met 11 procent tot 212.000.

De Nederlandse gasten bleven gemiddeld wel langer. Binnenlandse gasten waren in oktober, november en december goed voor 734.000 overnachtingen, een groei van ruim 3 procent. Buitenlandse toeristen waren goed voor 410.000 overnachtingen, een daling van 60 procent.

In totaal kwamen er vorig jaar ruim een kwart minder mensen naar Zeeland dan in 2019. Het aantal toeristische overnachtingen nam met bijna 20 procent af. Die afname is geheel toe te schrijven aan het wegblijven van buitenlandse toeristen.

Het totale aantal gasten in Zeeland daalde voor het eerst sinds 2012 tot onder de 2 miljoen. Het aantal overnachtingen vorig jaar was met 9 miljoen sinds 2013 niet zo laag geweest.