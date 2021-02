Een automobilist is donderdagmiddag bij Grijpskerke in een sloot beland. De bestuurder raakte hierbij gewond. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggetakeld.

Het ongeluk gebeurde rond 16.35 uur toen de auto bij de kruising van de Zandvoortseweg met de Hondegemsweg reed. De bestuurder reed hier een sloot in. De bestuurder is ter plaatse behandeld in de ambulance.

De chauffeur van de auto moest mogelijk uitwijken voor een ander voertuig waardoor zij van de weg raakte. Door het ongeluk liep de auto grote schade aan de voorzijde op. Rond 17.30 uur was de weg weer helemaal vrij.