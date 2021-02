Een vijftienjarige overvaller is donderdag veroordeeld tot een celstraf 315 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk, voor diefstal met geweld, een overval op cafetaria De Friethoek in Middelburg en opzetheling. Minus zijn voorarrest moet hij nog drie maanden de cel in.

De tiener pleegde 21 augustus vorig jaar een (mislukte) overval op juwelierszaak 't Gouddoppertje in Middelburg. De winkel was nog gesloten toen de overvaller onder de roldeur aan de achterkant de winkel binnenkroop. Toen de filiaalmanager arriveerde werd die aangevallen met een mes. De eigenaar van de zaak die op het hulpgeroep regeerde werd twee keer in zijn zij gestoken.

De overvaller nam de benen en werd een week later aangehouden. Eerder dat jaar, 18 januari, pleegde hij samen met een vriend een overval op cafetaria De Friethoek in Middelburg, waar nogal wat geld, sieraden en een tas werd buitgemaakt. Daarnaast werd de jonge Middelburger veroordeeld voor de heling van onder meer sieraden en een Rolex, die begin maart uit een woning in Vlissingen waren gestolen.

Dat de tiener zich schuldig had gemaakt aan een poging doodslag op de medewerkers van de juwelierszaak achtte de rechtbank niet bewezen. Volgens de rechtbank was het niet zijn opzet geweest om te doden en de verwondingen waren niet van dien aard dat de steken tot de dood zouden kunnen leiden.

Naast de celstraf heeft de jongen de eerste zes maanden van zijn proeftijd van twee jaar huisarrest en elektronisch toezicht. Ook mag hij overdag alleen onder begeleiding de deur uit. Daarnaast moet hij nog deelnemen aan hulpverleningstrajecten en een leerstraf van vijftig uur volgen. Tenslotte moet hij de slachtoffers van zijn mislukte overval op 't Gouddoppertje 8.339 euro schadevergoeding betalen.