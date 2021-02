Het verschil zal vanaf de oever niet te zien zijn, maar toch breekt het containerschip MSC Regulus zaterdag een record. Voor het eerst zal een schip met een diepgang van meer dan de toegestane 15,56 meter over de Westerschelde naar Antwerpen varen.

De 366 meter lange Regulus zal 14 centimeter dieper steken. Het is de eerste van een reeks proefvaarten die uiteindelijk moeten leiden tot verruiming van de maximale diepgang tot 16 meter. De volgende tussenstap is een test met een diepgang van 15,9 meter. Een werkgroep van loodsen begon in 2019 met de voorbereiding van de proef.

Een grotere maximum diepgang is vooral van belang voor containerschepen van 350 meter en langer. Volgens de huidige regels mag een schip op de Westerschelde een diepgang hebben van maximaal 15,56 meter. Een halve meter extra lijkt niet veel, maar een schip kan hierdoor een paar duizend ton, dus honderden containers, meer naar Antwerpen brengen.

Als alles naar verwachting verloopt wordt de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart voorgesteld de maximale diepgang op 16 meter vast te stellen.