De brandweer heeft woensdagmiddag een kind uit een moerasachtig gebied bij de Beneluxstraat in Sas van Gent gehaald. Omdat er wellicht nog een tweede kind in het water is, wordt de omgeving verder uitgekamd.

Rond 16.00 uur werden twee duikteams van de brandweer opgeroepen omdat een kind in de problemen was gekomen in het water.

Het kind wordt momenteel in de ambulance verder onderzocht.