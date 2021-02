Een 35-jarige man uit Polen zonder vaste woon- of verblijfplaats is zondag 21 februari in Goes aangehouden. Hij wordt ervan verdacht tussen 31 januari en 15 februari inbraken te hebben gepleegd bij horecazaken aan de Grote Markt in Goes.

De horecapanden worden momenteel verbouwd of waren net klaar na een renovatie. Uit de panden werd koper en metaal gestolen. Ook werden in een hotel uit twaalf kamers televisies, waterkokers en metalen voorwerpen meegenomen. Het schadebedrag voor het hotel is rond de 30.000 euro. De eigenaren van de panden hebben aangifte gedaan.

De politie stelde onderzoeken in bij metaalhandelaren en kon zo aan de hand van de ingeleverde goederen de identiteit van de verdachte achterhalen. Volgens de politie moet de verdachte meerdere nachten in het hotel hebben ingebroken om de grote hoeveelheid aan gestolen goederen mee te nemen.

Nadat de politie de woning van de man had getraceerd, troffen zij diverse gestolen goederen aan. De man zit vast en wordt voorgeleid aan een rechter-commissaris en moet zich op 4 maart voor de rechter verantwoorden.