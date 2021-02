Een 49-jarige Poolse man is zondagavond aangehouden door de politie omdat hij vernielingen had aangericht in een trein. De man werd in de trein op station Goes aangehouden en daarna opgesloten in de cel.

Hij had een glazen ruitje van een instrumentenpaneel vernield en was daarbij lichtgewond geraakt.

De NS doet aangifte van de vernieling. In het onderzoek zullen camerabeelden van de trein worden bekeken.