De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie verdachten aangehouden wegens openlijke geweldpleging in Goes. De agenten zetten politiehond Barry in om de daders te achterhalen. Dit meldt de politie zondag op sociale media.

De drie verdachten gooiden een raam in en gingen ervandoor. Twee van hen werden door de diensthond van de Zeeuwse politie opgespoord, waarna ze zijn aangehouden. Ook de derde verdachte is later aangehouden.

De daders worden ook verdacht van het overtreden van de avondklok en het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs.