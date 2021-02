De N61 tussen IJzendijke en Schoondijke is sinds vrijdagmiddag volledig afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat dit nog enkele dagen kan duren.

Langs de parallelweg van de N61 dichtbij Schoondijke is vrijdag een verzakking van de ondergrond geconstateerd. Rijkswaterstaat heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. De hoofdweg van de N61 is vervolgens volledig afgesloten zodat de ondergrond van de hoofdrijbanen ter plekke onderzocht kan worden.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat vergt het tijd om dit zorgvuldig te doen. De N61 tussen IJzendijke en Schoondijke zal dan ook de komende dagen dicht blijven. Het verkeer wordt daarom omgeleid. Vanaf IJzendijke kan langs Waterlandkerkje richting Oostburg gereden worden.