De politie heeft zaterdagavond in Vlissingen en Terneuzen twee mannen aangehouden omdat zij een illegale hoeveelheid drugs bij zich droegen. Beide mannen zijn aangehouden tijdens surveillancerondes.

Een achttienjarige man uit Middelburg was in het bezit van vijftien gram hennep. De man is aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen. Het is strafbaar om meer dan vijf gram op zak te hebben.

Een aantal uur later werd op de Sloelaan in Terneuzen een twintigjarige man gecontroleerd terwijl hij in een geparkeerde auto zat. De verdachte is gearresteerd omdat hij 350 gram hennep bij zich had.