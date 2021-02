Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, is overleden. Hij werd 79 jaar. Lippens leed aan leukemie.

Lippens werd in 1979 burgemeester en had die functie daarna ruim 41 jaar lang. Hij maakte eind vorig jaar bekend dat hij aan leukemie leed. Toch bleef hij positief en aan het werk. Zijn overlijden kwam daardoor toch onverwachts. Pas begin deze week droeg Lippens zijn taken over aan zijn vervanger, schepen Piet De Groote.

Lippens stond erom bekend altijd ongezouten zijn mening te geven. Hij introduceerde onder meer de term 'frigoboxtoeristen', die hij liever niet in zijn gemeente zag: mensen die hun eigen koelbox meenemen naar het strand, zijn immers niet goed voor de plaatselijke economie.

Lippens, die van adel was en zich daardoor ook 'graaf' mocht noemen, laat drie dochters en vier kleinkinderen na.