Een onfortuinlijke kitesurfer is donderdagavond op de Westerschelde bij Hansweert door vrijwilligers van de KNRM van een boei geplukt.

De kiter was in problemen gekomen en wist zichzelf in veiligheid te brengen door op de Middelgat-7 boei te klimmen. Via 112 belde hij de meldkamer die de vrijwilligers van KNRM reddingstation Hansweert alarmeerde. Reddingboot Jan van Engelenburg rukte met spoed uit.

De kitesurfer had het erg koud en is direct aan boord van de reddingboot genomen en ingepakt tegen onderkoeling. Een warme douche op het reddingstation bood uitkomst. Zijn uitrusting is door patrouillevaartuig P-41 aan boord genomen.