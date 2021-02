Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de 53-jarige C.H uit Tholen 360.445 euro aan de staat betaald. Dat is het bedrag dat hij met criminele activiteiten heeft verdiend.

H., die officieel in Zwitserland woont, werd in 2014 tot vijf jaar cel veroordeeld voor acht jaar lang witwassen, het op uitgebreide schaal verzorgen van drugstransporten naar Zwitserland en valsheid in geschrifte.

De Tholenaar kwam in beeld toen een rechercheur een site van H. ontdekte waarop wapens werden aangeboden. Eind september 2013 werden er bij Tholen twee auto's staande gehouden. In een van de wagens lagen bijna tienduizend pillen en bijna 10 kilo softdrugs, bestemd voor Zwitserland.

Hoe H. met een bijstandsuitkering prijzige auto's kon huren, een appartement in Zwitserland kon hebben en zichzelf via zijn slapend Zwitsers bedrijf en een slimme constructie een goed salaris kon geven, kon hij niet verklaren.

H. was eerder in België veroordeeld voor witwassen en drugsdelicten. In hoger beroep kreeg hij dertig maanden opgelegd. H. ging in 2018 cassatie en daar is nog geen uitsluitsel op gekomen.

Of een zoveelste onderzoek in zijn administratie nog iets zal opleveren is de vraag. Een deel van de administratie is zoek of vernietigd. H. voer een digitale administratie en wat er aan papieren administratie is, is volgens het OM "een lachertje".

De uitspraak in deze zaak is 31 maart.