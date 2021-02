De Engelse vliegtuigbom die eind januari bij werkzaamheden voor het appartementencomplex Pharos in Breskens is gevonden, wordt in de eerste helft van maart geruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal het projectiel ter plekke onschadelijk maken, waarna de bom naar de gemeentelijke springlocatie aan de Coxydeweg tussen Oostburg en Sluis kan worden vervoerd om vernietigd te worden.

Omwonenden zullen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van de EOD in Breskens. "Wel zal er een constructie worden gemaakt om de schade te beperken en worden er containers geplaatst", aldus burgemeester Marga Vermue van Sluis.

In de Lampzinspolder bij Nieuwvliet, waar een vakantiepark komt, werden bij bommenonderzoek eerder al twee explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een van de bommen staat niet op scherp en kan worden vervoerd. De EOD komt begin maart naar de Lampzinspolder om te onderzoeken hoe de tweede moet worden behandeld.

Op de bouwlocaties in Breskens en bij Nieuwvliet is verder geen oorlogstuig gevonden.