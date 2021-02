Vier van de 25 Middelburgse stembureaus gaan al twee dagen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer open. Dat zijn de bureaus in Dorpshuis De Arne in Arnemuiden en in Middelburg de Zeeuwse Bibliotheek (Kousteensedijk) en de sporthallen De Kruitmolen (Kruitmolenlaan) en De Sprong (De Aanloop).

Inwoners kunnen daar ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen. Op die manier hoopt het dagelijks gemeentebestuur de drukte te spreiden waardoor er tijdens de coronacrisis toch veilig gestemd kan worden.

In alle stembureaus komen kuchschermen, looproutes en hygiënezuilen. Daarnaast zal er in elk stembureau een beveiliger staan die bij binnenkomst aan de stemmers vraagt of ze gezond zijn. Diegene moet er ook voor zorgen dat mensen afstand houden.

Het dagelijks gemeentebestuur meldt ook dat dit jaar besloten is om geen stembureaus in zorginstellingen in te richten, ook niet voor de bewoners. Die kunnen naar een van de 25 bureaus om hun stem uit te brengen, gebruikmaken van de volmacht of schriftelijk stemmen.