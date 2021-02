Een dertigjarige bestuurder is maandag aan de Zanddijk in Yerseke aangehouden omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. Tijdens een uitgebreide fouillering op het politiebureau bleek de verdachte achttien zakjes cocaïne in zijn onderbroek te hebben verstopt.

Agenten hielden de man rond 16.00 uur aan op de Zanddijk. De man bleek geen vaste woon-of verblijfplaats te hebben. Ook troffen de agenten onder meer telefoons, een weegschaal, een kleine hoeveelheid hennep en een paar duizend euro aan contant geld aan in zijn auto.

Toen de man werd gefouilleerd op het politiebureau bleek hij achttien zakjes met cocaïne op zak te hebben. Deze zijn in beslag genomen. De man is ingesloten en wordt verdacht van het handelen van drugs.