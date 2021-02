De politie zoekt sinds dinsdagochtend in de omgeving van de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement naar de vermiste Ichelle van de Velde uit Oostburg. De vrouw wordt sinds 16 december vermist.

"We hebben vermoedens dat ze daar mogelijk in de buurt is", zegt woordvoerder Alwin Don. De politie zoekt in de buurt van de Zwinbrug en is uitgerukt met diverse specialisten, een boot en politiehond. De locatie is uit het politieonderzoek naar voren gekomen.

Eerder werd een 44-jarige verdachte uit Aardenburg opgepakt. De vrouw is een bekende van Van de Velde. In eerste instantie werd de verdachte aangehouden voor wederrechtelijke vrijheidsbeneming van Van de Velde. De aanklacht werd verzwaard naar moord toen in de winkel van de gearresteerde vrouw in Oostburg verdachte sporen werden aangetroffen.