Door een verkeersongeval in de Westerscheldetunnel is de Westbuis van de tunnel momenteel afgesloten.

In de tunnelbuis richting Terneuzen is rond 14.20 uur een aanrijding geweest. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Wel is een bergingsbedrijf opgeroepen om een voertuig weg te takelen.

Een woordvoerder laat weten dat de afsluiting vermoedelijk tot 15.15 uur gaat duren.