De coronateststraten in Terneuzen, Goes en Vlissingen zijn maandag vanaf 10.00 uur weer geopend, zo meldt de GGD Zeeland. Daarnaast zijn ook de vaccinatielocaties in Terneuzen en Goes vanaf 10.00 uur weer in bedrijf. Om 13.00 uur gaan de testlocaties in Oostburg, Hulst en Zierikzee weer open.

De testlocatie in Sint Maartensdijk blijft de hele dag gesloten.

Omdat het weeralarm in Zeeland van code rood is afgeschaald naar code geel, heeft de GGD besloten mensen de optie aan te bieden om maandag al naar de teststraten en vaccinatielocaties te gaan.

"Mensen wordt gevraagd alleen weloverwogen op pad te gaan. Wie zich ongemakkelijk voelt om naar een test- of vaccinatielocatie te gaan en de afspraak wil verzetten, kan contact opnemen met het GGD-callcenter waar eerder de afspraak mee is gemaakt om de afspraak te verzetten", aldus een woordvoerder van de GGD Zeeland.

"Mocht het vanwege mogelijke lange wachttijden of andere omstandigheden niet direct lukken het callcenter te bereiken, dan kan hierover ook later nog contact worden opgenomen met de GGD. Niemand moet zich verplicht voelen de straat op te gaan."