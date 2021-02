In een toiletgebouw van het Transferium in Renesse is zaterdagavond een brand gesticht.

De brandweer was met twee voertuigen aanwezig om de brand in het toiletgebouw te blussen. Ook heeft de brandweer de rest van het gebouw verkend om uit te sluiten dat er nog brandhaarden waren.

Het is nog niet bekend wie de daders van de brandstichting zijn.