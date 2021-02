De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een kleine brand in een woning in Westkapelle. De brand was ontstaan doordat een lichtkogel in de dakgoot was terechtgekomen. Niemand raakte bij de brand gewond.

Brandweerlieden van de kazernes in Westkapelle en Zoutelande hebben rond 21.35 uur de brand in de woning in de Molenwal uitgeblust. Hierbij was ook een hoogwerker nodig.

De brand woedde onder het dak. De woning is geventileerd.