De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een feest met tientallen personen in Ritthem. Hierbij werden twee mannen aangehouden en kregen 84 personen een bekeuring. Ook heeft de politie in moeten grijpen met een wapenstok.

Agenten hadden de uitnodiging voor het feest ontdekt op sociale media. De deelnemers verzamelden zich gisteravond bij een benzinestation langs de A58 aan de rand van Oost-Souburg. Het feest zelf werd gehouden in een bunker aan de Oostelijke Bermweg, in de omgeving van Ritthem.

In de bunker trof de politie een grote groep jongeren aan. De aanwezigen kregen boetes uitgedeeld voor het negeren van de avondklok en voor groepsvorming. In totaal zijn 84 bekeuringen uitgedeeld. Twee mannen werden aangehouden omdat ze de algemene plaatselijke verordening hadden overtreden. De verdachten werden na verhoor weer vrijgelaten.

Politie heeft ook drugs en geluidsapparatuur in beslag genomen

Een flinke hoeveelheid drugs is in beslag genomen door de politie. Ook het geluidsapparatuur van de feestgangers in de bunker is meegenomen. Omdat de sfeer erg grimmig werd tijdens de arrestaties heeft de politie een wapenstok in gezet.

Bij de actie waren ongeveer vijftien agenten aanwezig, zowel als twee politiehonden. Hierbij kreeg de politie ook hulp van de Koninklijke Marechaussee. De gemeente Vlissingen is gevraagd om de bunker op te ruimen.

Ook in Bloemendaal, Nijmegen en Nuenen heeft de politie zaterdag illegale feesten beëindigt.