Zo'n honderd mensen liepen zaterdagmiddag de Valentijnstocht voor de Vrijheid in Middelburg. De organisatie, Zeeland in Opstand, is van mening dat de vrijheden door de coronamaatregelen steeds verder worden ingeperkt.

Met deze vreedzame manifestatie willen de deelnemers hun vrijheid, gelijkheid en een eerlijk rechtssysteem terugwinnen.

De tocht begon om 14.30 uur op de Loskade en trok daarna naar de Markt. Een aantal sprekers heeft het publiek toegesproken. Daarna liepen ze terug naar de Loskade.