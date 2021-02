Het steekincident bij de Geerepassage in Middelburg, waarbij donderdag een 61-jarige man gewond raakte, heeft plaatsgevonden na een sneeuwballengevecht. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in het centrum, maar nog geen verdachten aangehouden. Wel is er een signalement bekendgemaakt.

Het steekincident gebeurde donderdag rond 19.00 uur. Het slachtoffer verklaarde dat twee jongens sneeuwballen aan het gooien waren. De man liep langs en kreeg een klap tegen zijn hoofd, vermoedelijk een sneeuwbal.

Toen hij de jongens wilde aanspreken, renden zij weg. Later kwam een van de jongens terug en ontstond er een korte schermutseling. Terwijl de man wegliep, kwam de jongen hem achterna en liet hem een mes zien. Ter hoogte van de Lange Geere haalde de jongen uit en verwondde het slachtoffer.

De man zocht hulp bij een omstander, terwijl de dader nog op enkele meters afstand bleef staan. De andere jongen voegde zich bij hem. Toen de politie werd gebeld, maakten de jongens zich uit de voeten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben van het incident of die meer informatie hebben. De jongens zijn ongeveer vijftien jaar, hebben een getinte huidskleur en droegen tijdens het incident donkere kleding. De ene jongen is ongeveer 1.60 meter, heeft een smal gezicht, spitse neus en donker kort haar. De tweede jongen is iets groter, heeft een stevig postuur, donkere ogen en donker, kort haar.