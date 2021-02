Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn auto over de kop gevlogen op de A58 bij Oost-Souburg. De snelweg was vanwege het ongeluk urenlang dicht.

De auto raakte net na 3.00 uur tussen Middelburg en Oost-Souburg - in de richting van Vlissingen - de vangrail in de middenberm en sloeg over de kop.

De brandweer werd opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet bekneld te zitten. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De snelweg richting Vlissingen werd afgesloten voor opruim- en herstelwerk. Vrijdag rond 9.30 uur ging de snelweg weer open. De zwaar beschadigde auto is geborgen.