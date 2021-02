Bij een steekincident in de Geerepassage in Middelburg is donderdagavond een gewonde gevallen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar de daders.

Het incident vond even na 19.00 uur plaats bij het winkelcentrum in de binnenstad. Het slachtoffer was aanspreekbaar en wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.