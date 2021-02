Een nog onbekende dader heeft woensdagavond een straatroof gepleegd ter hoogte van de Herman Heijermansstraat in Terneuzen, meldt de politie donderdag.

De straatroof vond plaat rond 21.00 uur. De verdachte is na de overval de Herman Heijermansstraat ingevlucht. Het is niet bekend wat er buit is gemaakt.

De politie is op zoek naar camerabeelden en roept getuigen op zich te melden.