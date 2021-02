De 44-jarige vrouw uit Aardenburg die is opgepakt in de zaak rond de vermiste Ichelle van de Velde uit Oostburg, blijft langer vast. Eind deze week wordt ze voorgeleid aan de rechter-commissaris, bevestigt de politie woensdag.

De vrouw werd dinsdagochtend aangehouden in haar huis aan de Markt in Aardenburg. De politie deed daar de hele dag onderzoek, net als in haar winkel, Het Spirituele Huisje Lotus in Oostburg. De zaak is vlak bij de winkel van Van de Velde, ze zijn slechts door één pand van elkaar gescheiden.

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang, aldus de woordvoerder, die nog niet kan zeggen wat het onderzoek heeft opgeleverd of wanneer er meer duidelijk is.

Wel is bekend dat Van de Velde en de aangehouden vrouw bekenden van elkaar zijn. Ook haar man is een kennis van Van de Velde. De politie probeert er nu achter te komen wat hun precieze relatie is.

De 29-jarige Van de Velde verdween rond 16 december. Op 14 december bezocht ze haar oma, een dag later is ze mogelijk nog gezien door een bekende. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor.