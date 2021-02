De politie heeft dinsdagmiddag een meisje gered dat onder het ijs was beland in Goes. Volgens een getuige was het meisje aan het sleeën bij de Oostwal en kwam ze op het bevroren water terecht.

De politie was snel ter plaatse. Het meisje zat inmiddels onder het ijs. Agenten renden het ijs op en redden haar uit het ijskoude water. Het meisje is nagekeken in de ambulance. Ze is niet gewond.

De melding kwam rond 15.50 uur bij de meldkamer binnen. Direct werden de hulpdiensten naar de Oostwal gestuurd. Zo rukte de brandweer met meerdere eenheden uit. Ook kwam er direct een ambulance ter plekke.