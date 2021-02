De badplaats Cadzand wordt de startplaats van een etappe van de Baloise Ladies Tour. Op 10 juli zaterdag wordt hier een voormiddagrit gereden naar Knokke Heist in West-Vlaanderen.

Het college van de gemeente Sluis ging vorige week al akkoord met het voorstel om als startlocatie te fungeren. Dit voorstel was afkomstig van het sportadviesbureau GLS.

In 2020 was Sluis ook etappeplaats voor de vierdaagse vrouwenkoers. De rit van Sluis naar Knokke Heist was toen opgenomen als slotetappe. Vanwege het coronavirus werd de koers afgelast.

Een groot deel van de wereldtop doet mee aan de Baloise Ladies Tour. De Duitse Lisa Klein was in 2019 de laatste winnaar van de wedstrijd. De Nederlandse Marianne Vos won de etappekoers in 2017 en 2018.