De politie heeft zondag op de Meidoornlaan in Vlissingen een 31-jarige verdachte uit Heerlen aangehouden op verdenking van een straatroof.

Een 21-jarige man uit Vlissingen werd in de nacht van zaterdag op zondag op de Bloemenlaan met een mes bedreigd. Hij moest zijn portemonnee afstaan. De dader ging er met de buit vandoor.

Agenten stelden een buurtonderzoek in waarbij ook een politiehond werd ingezet. De hond pakte het spoor op en agenten zagen dat een man, die aan het signalement voldeed, zich in een tuin had verstopt.

Hij wist te ontkomen en de politie zette de achtervolging in. In de Meidoornlaan vluchtte de verdachte via een achterdeur een woning binnen. Daar kon hij worden aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.