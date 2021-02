Vanwege de heftige sneeuwval en gladheid zijn er maandag meerdere ongelukken gebeurd op verschillende wegen in Zeeland. De ongelukken vonden plaats in onder meer Lewedorp en Oud-Vossemeer.

Bij een ongeluk in Lewedorp is maandagochtend een persoon gewond geraakt. Een auto raakte door de gladheid van de weg en kwam in een sloot tot stilstand.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde even voor 7.30 uur op de Postweg in de buurt van de Noord Kraaijertsedijk. De bestuurder is behandeld in een ambulance. De brandweer verleende assistentie waarna een bergingsbedrijf de auto heeft weggesleept.

In Oud-Vossemeer raakte ook een automobilist van de weg en kwam terecht in het water, vermoedelijk na een glijpartij. Dat gebeurde aan de Krabbenkreekweg (N656). De automobilist wist het voertuig veilig te verlaten. Of hij of zij ook gewond raakte, is niet bekend. Een brandweereenheid is ter controle ter plaatse gegaan.

Het KNMI heeft tot 12.00 uur maandag voor het hele land code oranje afgegeven voor gladheid als gevolg van ijs, sneeuwduinen en sneeuw op de weg. Daarnaast is de gevoelstemperatuur tussen de -10 en -15 graden.