De politie heeft zaterdagavond een 46-jarige man uit Zierikzee aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. De man heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.

Agenten zagen de bestuurder om 20.05 uur op de Zeelandbrug rijden, richting Zierikzee. De politie meldt dat de man de gehele brug nodig had om aan de overkant te komen.

Hij leek onder invloed te zijn en kreeg in de Caustraat in Zierikzee een stopteken van de politie. De man moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij niet gedronken had. In zijn speeksel werden wel resten van cocaïne en amfetamine/xtc gevonden.

De verdachte is meegenomen naar het bureau, waar een arts een bloedmonster heeft afgenomen. Dit zal door het NFI onderzocht worden. Als de uitslag bekend is, zal de officier van justitie beslissen hoe de zaak verder moet worden afgehandeld.