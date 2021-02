Ook Zeeland is zondagochtend ontwaakt met op de meeste plekken een behoorlijke laag sneeuw, met name op de Bevelanden. Op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen valt het toch wat tegen, vinden sommigen.

Tot zeker 12.00 uur rijden er zondag geen treinen in Nederland. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn er op dit moment door het slechte weer "dermate veel storingen in het hele land dat er geen trein kan rijden". "We adviseren reizigers de reisplanner van de NS in de gaten te houden."

Sinds middernacht geldt code rood voor het hele land. De eerste sneeuwvlokken in Zeeland vielen rond 22.00 uur. De gevoelstemperatuur ligt rond de -7 graden.