Bij drie woningen aan de Sirius in Oostburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tuinhekken vernield met vuurwerk. Een 28-jarige man uit Oostburg werd een aantal uren later aangehouden door de politie.

De bewoners belden de politie nadat zij doorkregen dat hun eigendommen waren vernield. Vier uur later vond de politie een man die voldeed aan het signalement dat de bewoners hadden afgegeven.

De verdachte zal op een later moment worden verhoord. De eigenaren hebben aangifte gedaan.