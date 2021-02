Voor het verzamelen van zeven miljoen beelden aan kinderporno heeft de rechtbank in Middelburg vrijdag de 47-jarige A.F. uit Goes een celstraf van twee dagen plus 145 dagen voorwaardelijk opgelegd. Ook krijgt de verdachte een taakstraf van 240 uur en een proeftijd van vijf jaar opgelegd.

De verdachte komt ook onder toezicht van de reclassering te staan en zal worden behandeld. Eventueel kan hij ook nog worden opgenomen in een kliniek

De reclassering onderschepte in 2018 de computer van de verdachte bij het controleren op kinderporno. Ook kwam hij in beeld bij de politie bij een ander lopend onderzoek. De verdachte had destijds een behandeling gekregen.