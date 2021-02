De basculebrug op de N59 bij Bruinisse is al sinds half november buiten gebruik. Een reparatiedatum is nog niet in zicht. Rijkswaterstaat is "druk aan het testen", laat woordvoerder Edwin de Feijter weten.

"Er is één ding duidelijk en dat is dat onderdelen van de back-up in storing zouden kunnen vallen. Daarom staat de brug uit voorzorg in opstand", zegt De Feijter.

"Het lijkt alsof er al die tijd niets gebeurt, maar achter de schermen wordt hard gezocht naar de oorzaak. Dat gebeurt door middel van testen. Pas als we weten waar het fout zit, kunnen er eventueel onderdelen worden vervangen of reparaties worden uitgevoerd."

Hoe lang dat nog gaat duren, is onbekend. De Feijter: "Ik ken de situatie niet in de rest van Nederland, maar in Zeeland heb ik nog niet eerder meegemaakt dat een brug zo lang buiten gebruik is. Het is vooral vervelend voor de weggebruikers en de scheepvaart."

Omdat het wegverkeer over de bypass kan, kiest Rijkswaterstaat niet voor continue handmatige bediening. "Alleen af en toe wordt de brug met de hand bediend, voor een test of een speciaal transport dat erover moet."

Verkeer kan gebruik maken van de bypass, waar een tweede brug, de draaibrug Den Yseren Ryve, naast de eerste ligt. Staat die open, dan moet er wel gewacht worden. Er worden sinds dat de basculebrug buiten gebruik is bloktijden voor de scheepvaart gehanteerd.