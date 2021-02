Bij hotel Arneville in Middelburg is maandagochtend brand uitgebroken in een prullenbak. Het vuur kon snel geblust worden. Het hotel hoefde niet ontruimd te worden.

De brand werd rond 6.45 uur gemeld. Een tankautospuit en ladderwagen van de brandweer rukten uit naar het hotel aan de Buitenruststraat. Uiteindelijk kwam alleen de tankautospuit in actie.

De brandweer doorzocht het gebouw en had al snel de brandende prullenbak gevonden. De prullenbak werd op het parkeerterrein geblust.