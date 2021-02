De veelbesproken plaatsnaamattractie TERneuzen, met de letters TER en twee symbolische neuzen, is niet terug te draaien. De opdracht voor het kunstwerk is namelijk in december al verstrekt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen geantwoord op schriftelijke vragen van PvdA-fractievoorzitter Laszlo van de Voorde en zijn PVV-collega Patrick van der Hoeff .

Zij voelden zich compleet overvallen toen de wijkraad Binnenstad en Java eind december op zijn Facebook-pagina bekendmaakte dat de plaatsnaamattractie op het Stadhuisplein zal komen. Bijna niemand wist hier tot dat moment van.

Het initiatief van de wijkraad past binnen het binnenstadbeleid "om de belevingskwaliteit van het stadscentrum te vergroten", aldus het college richting de PVV en de PvdA.

"Het is een leuk idee dat er straks foto's op sociale media rondgaan van toeristen die een mooi aandenken aan Terneuzen hebben en dit delen."

De raad van Terneuzen bespreekt donderdag nog een motie van de PvdA en de PVV om inwoners van de stad over het kunstwerk te raadplegen. Die lijkt weinig kans te maken.