De politie heeft zaterdag in de namiddag in Vlissingen de tbs'er opgepakt die donderdag niet naar zijn kliniek terugkeerde van verlof. Hij werd aangehouden in een flatwoning aan het Van Houtenplein door een bewapend team.

De man is afkomstig uit Vlissingen. Hij wordt behandeld in de kliniek Woenselse Poort in Eindhoven. De man mocht donderdag een dagje op onbegeleid verlof, maar meldde zich niet meer. Overigens lieten het ministerie van Veiligheid en Justitie en ook de politie meteen al weten dat de man niet 'vuurwapengevaarlijk' is.

Het Openbaar Ministerie en FastNL werden ingeschakeld om naar de man te zoeken. Het FastNL-team is een speciaal opsporingsteam van de politie. Zij wisten de man op te sporen in zijn thuisstad. Hij wordt teruggebracht naar de kliniek. Er is ook een tweede persoon aangehouden die in de woning aanwezig was.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kon niet zeggen waarvoor de man is opgenomen in de Woenselse Poort. Het gaat om tbs met voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn, wordt vanwege de privacy niet gezegd. Volgens de Woenselse Poort heeft de cliënt op een bepaald moment na zijn veroordeling "zelf gekozen voor behandeling en verblijf in de kliniek".

Een woordvoerder van de instelling zei zaterdagavond blij te zijn dat de cliënt terecht is. Hij gaat kijken wat de vervolgstappen zijn, na het schenden van de afspraken.